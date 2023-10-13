Самая полезная из бюджетных: в этой рыбе содержится много белка и суточная норма витамина Д

Если вы стараетесь придерживаться основ правильного питания, обязательно присмотритесь к рыбной витрине. Морепродукты богаты различными витаминами и микроэлементами.

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При этом нет нужды покупать самую дорогую рыбу. Можно обойтись обычной скумбрией. Возможно, вы не знали, но в этой бюджетной рыбе есть жирные кислоты омега-3, легкоусвояемый белок и даже витамин Д.

В 100 граммах скумбрии содержится 161 процент суточной нормы витамина Д и 50 процентов от суточной нормы белка. Такую рыбу можно есть даже на диете. Но помните: никакого масла и сковороды, готовить следует на гриле или в духовке.

Рецепт простой. Возьмите несколько щепоток тмина, карри, кориандра, прованских трав и перца. Добавьте к пряностям немного соли. Обваляйте в этой смеси потрошенную скумбрию и уберите ее на полчаса в холодильник.

По прошествии времени сделайте на тушке надрезы и отправьте ее в духовой шкаф. Запекайте рыбу при 200 градусах до полной готовности.

Источник: kubnews.ru