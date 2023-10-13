Этот корм не подходит питомцу: какие признаки расскажут о плохом продукте

Стало известно, как понять, подходит ли корм вашему питомцу.
Оказалось, есть определенные признаки, по которым можно понять, как ваша собака реагирует на корм.
Бывают ситуации, когда собака отказывается от любой еды. Это может означать, что питомец заболел.
А вот при условии, что собака не против другой еды, но при этом не ест определенный корм, стоит задуматься о качестве продукта.
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Обратите внимание на шерсть животного. Если у питомца есть проблемы с шерстью, то вам стоит обратиться к эксперту и, возможно, сменить корм.
И еще важный показатель – стул питомца. Об этом рассказали в sportkp.ru.