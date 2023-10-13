Этот корм не подходит питомцу: какие признаки расскажут о плохом продукте

А вот при условии, что собака не против другой еды, но при этом не ест определенный корм, стоит задуматься о качестве продукта.

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Обратите внимание на шерсть животного. Если у питомца есть проблемы с шерстью, то вам стоит обратиться к эксперту и, возможно, сменить корм.

И еще важный показатель – стул питомца. Об этом рассказали в sportkp.ru.