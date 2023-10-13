Садоводы рекомендуют: что сделать с петунией в осенне-зимний период

Петуния. Фото: Global Look Press 

Такие советы приведут вас к идеальным цветам весной.

Если вы любите разводить петунии на своем дачном участке, то вам следует позаботиться о растении осенью. Так удастся в следующем сезоне наслаждаться красивыми цветами. 

Важно правильно обрезать петунии в октябре и заботиться о растении зимой.

Во-первых, стоит обрезать петунии до первых морозов. Для начала удалите все семена. 

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Стебли обрезают на расстоянии 10-15 сантиметров от земли. Так удастся устранить старые и чрезмерно длинные стебли. Так куст получится более здоровым.

Во-вторых, важно проверить цветок на наличие признаков болезней. Если нужно, стоит удалить пораженные участки. 

Взрослые кусты петунии стоит поместить в хорошо освещенное место. Температура должна быть 15°C.

Если цветы росли на грядках, уберите их в горшки.

В зимний период сократите полив до минимума. Об этом сообщили в sportkp.ru.

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