Садоводы рекомендуют: что сделать с петунией в осенне-зимний период

Если вы любите разводить петунии на своем дачном участке, то вам следует позаботиться о растении осенью. Так удастся в следующем сезоне наслаждаться красивыми цветами.

Важно правильно обрезать петунии в октябре и заботиться о растении зимой.

Во-первых, стоит обрезать петунии до первых морозов. Для начала удалите все семена.

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Стебли обрезают на расстоянии 10-15 сантиметров от земли. Так удастся устранить старые и чрезмерно длинные стебли. Так куст получится более здоровым.