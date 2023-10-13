Садоводы рекомендуют: что сделать с петунией в осенне-зимний период

Если вы любите разводить петунии на своем дачном участке, то вам следует позаботиться о растении осенью. Так удастся в следующем сезоне наслаждаться красивыми цветами.
Важно правильно обрезать петунии в октябре и заботиться о растении зимой.
Во-первых, стоит обрезать петунии до первых морозов. Для начала удалите все семена.
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Стебли обрезают на расстоянии 10-15 сантиметров от земли. Так удастся устранить старые и чрезмерно длинные стебли. Так куст получится более здоровым.
Во-вторых, важно проверить цветок на наличие признаков болезней. Если нужно, стоит удалить пораженные участки.
Взрослые кусты петунии стоит поместить в хорошо освещенное место. Температура должна быть 15°C.
Если цветы росли на грядках, уберите их в горшки.
В зимний период сократите полив до минимума. Об этом сообщили в sportkp.ru.