Как нужно хранить гладиолусы, чтобы они не испортились до весны: названы идеальные условия

Гладиолусы относятся к теплолюбивым цветам, поэтому дачники вынуждены выкапывать их каждую осень и убирать на хранение до наступления весны.

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Но, к сожалению, даже эта процедура не является гарантией того, что клубнелуковицы смогут пережить зиму. Так как далеко не все цветоводы знают, как нужно заботиться об этом удивительном растении.

На самом деле ничего сложного нет. Нужно соблюдать всего два условия.

Агроном Михаил Воробьев, рекомендуют хранить гладиолусы в помещении с температурой воздуха от 0 до 5 градусов. Если в комнате будет теплее, они прорастут раньше срока. А если столбик термометра упадет ниже нуля, гладиолусы просто замерзнут.

Кроме этого, следует следить за влажностью. Этот показатель не должен быть слишком высоким. Иначе клубнелуковицы покроются плесенью и быстро сгниют.

Источник: gorodovoy.ru