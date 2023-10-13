Зачем чайные пакетики после использования класть в холодильник — интересный совет от домохозяек

Стало известно, что делать с чайными пакетиками после использования.
Оказалось, не стоит выкидывать в мусорное ведро пакетик с чаем после его использования. Опытные домохозяйки знают, что пакетики отлично впитывают неприятные запахи.
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Поэтому после чаепития стоит положить пакетик в холодильник. От неприятных запахов в этом месте не останется и следа.
Но есть несколько правил избавления от зловоний с помощью пакетиков с чаем.
Во-первых, пакетик должен высохнуть.
Во-вторых, все пакетики должны храниться на блюдце.
В-третьих, лучше использовать зеленый чай. Об этом рассказали в belnovosti.by.