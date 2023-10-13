Зачем чайные пакетики после использования класть в холодильник — интересный совет от домохозяек

Чай. Фото: Global Look Press 

Попробуйте воспользоваться этой рекомендацией.

Стало известно, что делать с чайными пакетиками после использования.

Оказалось, не стоит выкидывать в мусорное ведро пакетик с чаем после его использования. Опытные домохозяйки знают, что пакетики отлично впитывают неприятные запахи.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». 

Поэтому после чаепития стоит положить пакетик в холодильник. От неприятных запахов в этом месте не останется и следа.

Но есть несколько правил избавления от зловоний с помощью пакетиков с чаем.

Во-первых, пакетик должен высохнуть. 

Во-вторых, все пакетики должны храниться на блюдце.

В-третьих, лучше использовать зеленый чай. Об этом рассказали в belnovosti.by.

Читайте также