Получатся не хуже магазинных: что нужно для приготовления макарон

Опытные хозяйки знают, что домашние лапша и макароны получаются гораздо вкуснее, чем магазинные изделия. Однако нужно правильно их готовить.

Чтобы приготовить домашние макароны, возьмите яйца и муку (на 1 яйцо 100 г муки) и поместите в чашу блендера. Далее нужно три-пять минут все перемешивать и добавить к этому соль.

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Когда вы получили гладкую структуру, важно скатать тесто в ком и отправить в холодильник на 30-40 минут.