Получатся не хуже магазинных: что нужно для приготовления макарон

Опытные хозяйки знают, что домашние лапша и макароны получаются гораздо вкуснее, чем магазинные изделия. Однако нужно правильно их готовить.
Чтобы приготовить домашние макароны, возьмите яйца и муку (на 1 яйцо 100 г муки) и поместите в чашу блендера. Далее нужно три-пять минут все перемешивать и добавить к этому соль.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Когда вы получили гладкую структуру, важно скатать тесто в ком и отправить в холодильник на 30-40 минут.
Далее попробуйте раскатать и нарезать тесто. У вас должны получиться листы толщиной от 1 до 2,5 мм.
Тонкий пласт стоит припудрить сверху мукой, сложить в рулет, ширина которого будет 10 см. Дальше остается нарезать тесто на полоски. Об этом рассказали в belnovosti.by.