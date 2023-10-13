Торт за пять минут: попробуйте приготовить рисовые хлебцы новым вкусным способом

Стало известно, как сделать в домашних условиях вкусный торт из рисовых хлебцев.
Фудблогер Олеся Воронова рассказала, что такой десерт можно приготовить за пять минут.
Помимо хлебцев, понадобятся еще сгущенное молоко, сливки и любимые фрукты для украшения.
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Вначале возьмите рисовые хлебцы и покрошите их на крупные кусочки.
Далее взбейте сливки до состояния пышной пены. Можно добавить туда сахар.
Далее слой хлебцев важно выложить на дно формы и нанести на него сгущенное молоко. Повторяем эти действия, пока не закончились все ингредиенты.
Главное – последний слой должен быть из хлебцев. Просто нанесите на них взбитые сливки и немного крошек из хлебцев для декора.
Вам останется убрать торт в холодильник на несколько минут, чтобы он немного застыл.
В конце стоит украсить торт фруктами. Об этом эксперт рассказала в vnimanie.pro.