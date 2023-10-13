Торт за пять минут: попробуйте приготовить рисовые хлебцы новым вкусным способом

Торт. Фото: Global Look Press 

Фудблогер Олеся Воронова поделилась тем, как готовить вкусное блюдо без выпечки.

Стало известно, как сделать в домашних условиях вкусный торт из рисовых хлебцев.

Фудблогер Олеся Воронова рассказала, что такой десерт можно приготовить за пять минут.

Помимо хлебцев, понадобятся еще сгущенное молоко, сливки и любимые фрукты для украшения.

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Вначале возьмите рисовые хлебцы и покрошите их на крупные кусочки. 

Далее взбейте сливки до состояния пышной пены. Можно добавить туда сахар.

Далее слой хлебцев важно выложить на дно формы и нанести на него сгущенное молоко. Повторяем эти действия, пока не закончились все ингредиенты. 

Главное – последний слой должен быть из хлебцев. Просто нанесите на них взбитые сливки и немного крошек из хлебцев для декора.

Вам останется убрать торт в холодильник на несколько минут, чтобы он немного застыл.

В конце стоит украсить торт фруктами. Об этом эксперт рассказала в vnimanie.pro.

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