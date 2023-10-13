Торт за пять минут: попробуйте приготовить рисовые хлебцы новым вкусным способом

Далее слой хлебцев важно выложить на дно формы и нанести на него сгущенное молоко. Повторяем эти действия, пока не закончились все ингредиенты.

Главное – последний слой должен быть из хлебцев. Просто нанесите на них взбитые сливки и немного крошек из хлебцев для декора.

Вам останется убрать торт в холодильник на несколько минут, чтобы он немного застыл.

В конце стоит украсить торт фруктами. Об этом эксперт рассказала в vnimanie.pro.