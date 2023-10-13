Как избавиться от нагара: погружаем посуду в дешевый состав — жир сходит пластами

Нагар на сковороде образуется постепенно. Поэтому многие хозяйки начинают обращать на него внимание в тот момент, когда слой горелого жира становится довольно внушительным. Избавиться от такого рода загрязнений очень сложно. Но способ все-таки есть. Тоже волнует эта проблема? Тогда срочно записывайте рецепт.

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Инструкция простая. Смешайте в металлической емкости 500 граммов кальцинированной соды и 5 литров чистой воды. Поместите проблемную посуду в получившуюся жидкость и забудьте о ней на 4-5 часов.

По прошествии времени извлеките сковороду из раствора и пройдитесь по ней жесткой губкой. Вы будете прыгать от радости: нагар сойдет пластами. Посуда станет выглядеть так, словно ее только что доставили из магазина.

Источник: Дзен-канал «Двойная порция»