Чем укрыть посадки на зиму — агроном назвал лучший вариант: он бесплатный, но есть нюансы

Приближаются морозы, поэтому садоводы спешат утеплить свои посадки. Но как это сделать?

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По словам агронома Василия Яковлева, самым лучшим укрытием является снег. Он надежно защищает культуры от вымерзания. К тому же сквозь такое покрытие хорошо проходит воздух. Но, увы, полагаться на бесплатный вариант не приходится. Так как нет гарантий, что зима будет достаточно снежной.

Поэтому специалист рекомендует сочетать товары из садового магазина с натуральными утеплителями вроде лапника и соломы. Только в этом случае можно добиться гарантированно хорошего результата.

Инструкция простая. Сначала накройте посадки еловыми ветками. Затем уложите слой нетканого материала и прикройте все это дело полиэтиленовой пленкой. Можете не сомневаться: под такой защитой отлично перезимуют даже самые капризные культуры.

Источник: aif.ru