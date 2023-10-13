Какой лук лучше всего высаживать под зиму — подходят далеко не все виды

Под зиму можно высаживать не любой лук. Некоторые не переживают морозы и погибают, поэтому ваш труд может оказаться бесполезным.

И дело тут в виде культуры. Дачники не рекомендуют высаживать мелкий лук-севок под зиму. Он идеально подойдет для посадки в весенний период, но никак не в осенний.

Перед холодами же надо сеять лук «выборок». У него размер гораздо больше, чем у севка. И благодаря этому в чешуях лука накапливается больше энергии и количества сахаров, помогающих при замерзаниях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».