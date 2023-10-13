Гортензию осенью обрезайте только так — иначе не переживет зиму, ветки не трогайте

Осенью гортензии высыхают, и их обязательно надо подрезать. Иначе из-за снега ветки сломаются, и растение может погибнуть.

В октябре — самое лучшее время для обрезки. Удалите засохшие соцветия, и все. Ветки ни в коем случае не трогайте. Оставьте их до весны.

Иначе гортензия ослабнет и не переживет холодные месяцы.

Также важно правильно растение подкормить осенью. Лучшее удобрение — фосфорно-калийное. Другие вещества гортензии в это время года и не нужны.

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