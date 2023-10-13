Эти огурцы стали главным открытием 2023 года: неприхотливые, мякоть сладкая, урожайность — 25 кг с метра

Огурцы. Фото: Global Look Press

Растут даже на балконе.

Если вы хотите получить отличный урожай огурцов, покупайте семена проверенных гибридов. Они демонстрируют стабильно высокие результаты. Поэтому неприятных сюрпризов точно не будет.

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В 2023 году отлично показал себя гибрид под названием «Зозуля F1». Он неприхотлив. Растения хорошо себя чувствуют в теплице, в открытом грунте и даже на балконе.

Гибрид относится к раннеспелым. Зеленцы появятся уже на 48-й день после всходов. Мякоть огурчиков сладкая, горечи нет абсолютно. Плоды можно консервировать или употреблять в свежем виде.

Урожайность «Зозули F1» очень высока. С одного метра квадратного можно снять до 25 килограммов огурчиков. В общем, минусов нет. Одни плюсы. Спешите приобрести семена, пока они еще есть в магазинах.

Источник: novochag.ru

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