Розы пойдут столбом, если в октябре пролить их этим удобрением - станут царицами цветов

Розу можно называть царицей всех цветов. Но растение будет богато одаривать бутонами, если за ним правильно ухаживать.

Особенно в питании цветы нуждаются осенью, перед утеплением на зимний период. Это укрепит их в морозы и поможет выдержать холода.

Помогут фосфор, калий, бор и магний. Фосфор поддержит корневую систему, калий поможет сформироваться защитной коре, бор нужен для молодых ветвей.

Разведите одну столовую ложку монофосфата калия, одну чайную ложку борной кислоты и 10 литров воды. Все перемешайте и поливайте розы под корни.

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