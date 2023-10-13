1 удобрение, и пеларгония зацветет даже с одного черенка — пышные бутоны заполонят горшок

Герань расцветет пышными бутонами даже с маленького черенка через два месяца, если ее посадить не в цветочный грунт, а в торф и перлит, разведенный в равных пропорциях.

Также цветку поможет вырасти удобрение, которое популярно у всех садоводов. И это монокалий фосфат. Это минеральная подкормка, которая помогает растениям формировать корневую систему и набирать бутоны.

Укрепляет стебли, защищает растения от засухи и переохлажденного воздуха. По составу превосходит суперфосфат.

Разведите в одном литре воды всего один грамм препарата. Это примерно на кончике чайной ложки. Размешайте и вносите под корень.

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