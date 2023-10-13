Как увеличить размер обуви за 30 минут — растянется прямо по ноге: станет удобнее, чем тапочки

Ошибиться с размером обуви легче, чем вы думаете. В магазине почувствовать все нюансы просто невозможно. Неприятные сюрпризы, как правило, появляются в процессе носки.

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Натерли мозоли новыми ботинками? Это не повод для огорчения. Есть отличный способ растянуть неудобную пару, но он подходит только для изделий из кожи.

Все просто. Возьмите 100 мл водки или спирта и нанесите горючую жидкость на внутреннюю часть обуви. После этого наденьте ботинки на толстые носки и прогуляйтесь по дому.

Через 30-40 минут обувь примет форму вашей ноги. Она станет такой удобной, что даже снимать не захочется.

Источник: lifehacker.ru