Как обрезать «волчки» на яблоне и груше — растут не там, где надо, погубят деревья

На яблонях и грушах после обрезки часто активизируются «волчки». Так называют молодые активно растущие побеги. И обычно они появляются там, где сделали неправильный срез.

Побеги жируют и оттягивают на себя значительную часть питания. Также «волчки» загущают крону, создавая отличные условия для болезней и вредителей. Например, эти ветки обожает тля.

Поэтому в первую очередь убирайте «волчки», растущие внутрь кроны. Они самые опасные. Срезы замазывайте садовым варом.

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