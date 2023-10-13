Наклеили дешевые бумажные салфетки на стены вместо обоев — даже снаружи дома

С помощью обычных бумажных салфеток можно преобразить квартиру или дом как изнутри, так и снаружи. Для этого вам понадобится клей ПВА и, собственно, сами салфетки, желательно, с рисунком.

Вырежьте рисунки с салфеток — как можно больше. Все зависит от стены, куда надо все это поклеить. То есть всю салфетку вы не наносите, только узор.

Нанесите клей на готовую поверхность кисточкой. А затем прикладывайте цветочек от салфетки, тщательно промазывая клеем его и сверху.

Как только ПВА высыхает — он становится влагостойким. Соответственно, это обезопасит салфетку.

И таким образом наносите остальные узоры. Получится красиво и дешево.

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