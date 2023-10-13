1 стакан на ведро воды, и земля стала как после тонны навоза — рыхлая, воздушная, готова к зиме

Осенью в почву обязательно надо вносить различные удобрения, чтобы земля была здоровой, плодородной, мягкой, рыхлой. Не всегда подходит навоз. Точнее, это дорогостоящее удобрение всегда можно заменить более дешевым. А эффект — не хуже.

Разведите в 10 литрах теплой воды одну чайную ложку сухого чеснока. Это обеззаразит почву. Добавьте столько же сушеного красного и черного перца, и молотую куркуму. В раствор также отправьте чайную ложку корицы и все тщательно перемешайте.

Это удобрение поможет избавиться от грибков, вредителей и различных заболеваний на участке. Муравьи уйдут навсегда, улетят и бабочки-капустницы.

Теперь разведите один стакан полученного раствора на ведро воды и поливайте почву на огороде. Результат будет потрясающий.

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