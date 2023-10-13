Какие растения идеально подойдут для живой изгороди на даче - не тратьтесь на забор

Заборы нынче стоят дорого. И если вы не хотите тратиться на их установку или ремонт, то посадите на своем участке живую изгородь. Во-первых, это красиво. А, во-вторых, соседям вас видно не будет, листья все закроют.

Лучше всего подходит для этих целей пузыреплодник калинолистный. Есть бардовый, а есть зеленый. В почве растение не требовательно, не выносит только застой влаги. Быстро растет, легко переносит холода и обрезку.

Черенок достаточно воткнуть в землю и накрыть банкой. На следующий год у вас уже будет красивое растение.

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