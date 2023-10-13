Крысы и мыши перестанут вить гнезда в мульче на огороде - верные средства

Мыши и крысы, спасаясь от холодных температур, начинают осенью вить гнезда в мульче. Это сухая трава, которую дачники раскладывают в качестве удобрения. Но так бывает, что грызуны все портят.

Тогда на помощь придут сразу два препарата - «Метаризин» и «Зоокумарин супер». Используйте их, согласно инструкции, и вы решите проблему с грызунами.

Кстати, средства подойдут и для дома. Их также можно рассыпать по сараю или теплице. Мыши и крысы и близко не подойдут.

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