Закопайте в приствольный круг это удобрение - яблони и груши завалят урожаем

Садоводы осенью ухаживают за плодовыми деревьями - ветки обрезают, стволы белят, крону опрыскивают от вредителей и болезней. А урожая - то густо, то пусто.

А все потому, что растениям не хватает питательных веществ. И именно осенью деревья надо подкармливать через стволовый круг.

В первую очередь, перекопайте это место, а затем внесите навоз или куриный помет. А если вы добавите горсть «Бокаши», то питательные вещества быстрее усвоятся деревьями.

В итоге весной дерево пойдет в бурный рост и завалит урожаем к осени.

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