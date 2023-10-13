Сорта томатов, которые никогда не болеют — новые гибриды, рабочие лошадки, настоящий подарок

Существуют сорта томатов, которые ничем не болеют. Это значит, что дачникам не приходится постоянно лечить и удобрять их. Это настоящий подарок для огородников.
Один из самых популярных сортов — «Царское искушение». Плоды завязываются даже в холодную погоду, помидоры продолговатые, среднего размера, массой до 200 грамм.
Такой томат называют настоящим работягой. Он работает даже в самых плохих условиях, не болеет. Вкусные, сладкие, сочные.
И еще один достойный сорт — «Горсть застолья». Это щедрое украшение стола — плоды крупные, до 700 грамм, вкусные, сладкие, с небольшой кислинкой.
Этому сорту не страшна белокрылка и фитофтора. Плодоносит в теплице до поздней осени.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».