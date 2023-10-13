Сорта томатов, которые никогда не болеют — новые гибриды, рабочие лошадки, настоящий подарок

Существуют сорта томатов, которые ничем не болеют. Это значит, что дачникам не приходится постоянно лечить и удобрять их. Это настоящий подарок для огородников.

Один из самых популярных сортов — «Царское искушение». Плоды завязываются даже в холодную погоду, помидоры продолговатые, среднего размера, массой до 200 грамм.