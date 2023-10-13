Никакого навоза! Листовое удобрение для плодородия почвы - годятся даже больные листья

Навоз стоит дорого, и далеко не каждый дачник может позволить себе покупать машины с этим удобрением. Но не все знают, что опавшие осенние листья тоже можно использовать как подкормку, и она ничуть не хуже.

Если перемешать листья с землей, то получается удобрение, которое обожают дождевые черви и полезные микроорганизмы. Это источник калия и даже азота.

Осенью соберите в мешки для мусора с огорода все листья от плодовых деревьев и перемешайте слоями с землей с огорода. Сверху посыпьте горстью доломитовой муки - это обеззаразит удобрение от болезней и вредителей.

За осень, зиму и весну все это перегниет - в новом сезоне у вас будет отличная подкормка для посадок.

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