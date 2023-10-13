Маленький секрет большого чеснока и лука — секретная подкормка при посадке, витамины

Для того, чтобы вырастить крупный озимый чеснок — грядку надо подкармливать эффективными средствами. И тут уже кто во что горазд, у каждого дачника есть свои секреты. Но в основном садоводы хорошо отзываются об удобрении «Аминосиле».

В нем содержатся азот, фосфор, медь, цинк, калий и другие полезные вещества. Осенью обработайте им почву, согласно инструкции. Делать это надо за неделю до посадки растений.

Считается, что в этом случае у вас вырастут крупные чеснок и лук. Кроме того, продукты потом и храниться будут долго.

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