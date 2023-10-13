Не мучайтесь с осенней побелкой яблонь и груш — сделайте так, а то будут ожоги

Плодовые деревья в осенний период обязательно надо защищать от вредителей и болезней, но не всегда помогает в этом побелка.

Дело в том, что в результате процедуры солнце может обжечь кору, а это очень опасное заболевание для растений. Вплоть до того, что в следующем сезоне вы можете лишиться урожая.

Поэтому опытные огородники делают так — берут куски спанбонда и обматывают ими стволы деревьев. Это помогает защитить от солнечных лучшей. Единственный момент — материал лучше всего обмакнуть в медном купоросе, чтобы обеззаразить растения от вредителей.

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