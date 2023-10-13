Чтобы котлеты всегда получались нежные, сочные: три хитрости для кулинарного шедевра — даже начинающая хозяйка справится

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Если класть в фарш больше яиц, чем то предусматривает рецепт, можно получить очень жесткие котлеты. Опытные повара рекомендуют на 300 г полуфабриката только одно яйцо. А можно обойтись без него и вовсе, главное только хорошенько вымесить массу.

Еще одна ошибка, из-за которой котлеты получаются не фонтан, — это неправильно подобранный мякиш хлеба. Ингредиент сей обязателен в рецептуре, однако многие понимают это буквально — мякиш, значит мягкий, свежий. Тем не менее, брать нужно всегда засохший хлеб.

Если котлеты пожарить сразу по приготовлении фарша, то их вкус будет не таким чудесным. Важно дать сырой массе постоять пару часов в холодильнике. Благодаря этому будущие котлетки напитаются добавками, приобретут необходимые характеристики и структуру. Будет еще вкуснее.

Таким образом, соблюдая всего три хитрости при приготовлении котлет, можно всегда получать свое лучшее вкуснющее блюдо.

По материалам сайта Belnovosti