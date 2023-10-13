Мелкие мошки в доме больше не появятся: хитро избавились

Нередко хозяйки начинают замечать, что откуда ни возьмись в доме летают мелкие мошки, надоедливые и раздражающие. Избавиться от них непросто, они множатся и прячутся в основном на кухне и подоконнике, а еще в цветочных горшках.

Есть несколько проверенных народных методов, как прогнать непрошеных насекомых раз и навсегда.

В первую очередь, надо выкинуть мусор и испорченные продукты — проинспектируйте стол, полки в шкафу, мойку. А затем протрите поверхности уксусом, уделяя особенное внимание тем местам, где замечены летающие насекомые.

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Прогнать противных обитателей можно при помощи ароматов. Мошки терпеть не могут полынь, мяту, базилик, розмарин — смело капайте аромамасла, зажигайте свечи, это не понравится вредителям.

И, наконец, можно сделать для мошек ловушки: в бутылку налить сладкий сок с уксусом, он их поманит внутрь, и там останутся.

А вот если оказалось, что мошки появились в цветочных горшках, поместите чеснок на землю. Он, как и корки апельсинов, поможет прогнать насекомых.

По материалам сайта Belnovosti