Как хранить заготовки на зиму в квартире: место есть — не в холодильнике

Многие горожане вынуждены оставлять закрутки и соленья на зиму в квартире. Не у каждого просто есть возможность содержать кладовку или погреб. Хоть и считается, что хранить подобные зимние запасы следует в прохладных подвалах.

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Есть несколько правил хранения закруток в городской квартире. Если все учесть, то банки не вздуются, и огурчики, лечо, грибочки не попортятся.

Банки идеально хранятся на застекленной лоджии или утепленном балконе. Даже в морозы там сохраняется плюсовая температура. Конечно, заготовки можно помещать и в холодильник, но туда лучше ставить уже открытые соленья.

Также подойдет антресоль или встроенный шкаф, только следите, чтобы отопительных приборов не было поблизости.

По материалам сайта Belnovosti