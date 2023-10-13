Как получить хороший компост: чтобы куча не гнила, а разлагалась, надо сделать так

О пользе компоста знает каждый дачник. И у него всегда припасена куча для грядок, питающая посадки. Готовить его легко, важно лишь не допустить зловонного гниения и соблюдать несколько правил.

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Мягкие и жидкие отходы в компост нужно добавлять по минимуму, иначе компост очень скоро начнет загнивать и плохо пахнуть. Надо брать солому, сухие листья, ветки и измельченный картон.

Раз в пару недель кучу переворачивают, чтобы насытить кислородом, а также измельчают лопатой.

Накрывать компостную кучу ни в коем случае нельзя никакими пленками. Иначе избежать гнили не удастся. Лучше использовать для этого темный спанбонд.

Чтобы ускорить созревание компоста, можно воспользоваться органическими препаратами – биодеструкторами. Или полить дрожжами с сахаром – 1 ст ложка сухих дрожжей разводится на 1 л воды, добавляется 1 стакан сахара.

По материалам сайта Belnovosti