Идеальная «Селедка под шубой» - это когда слои выложены только так: самый вкусный вариант салата

«Селедка под шубой» — издавна любимое блюдо, которое готовят по самым праздничным поводам или на будний обед. Его обожают за сытность и гармонично подобранные ингредиенты. И по сей день ведутся споры, в каком же порядке нужно укладывать картофельный, морковный и яичный слои.

Автор Дзен-канала «Микс рецептов» утверждает, что самым правильным является его вариант, и салат получается вкуснее.

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На салат требуется одна селедка, 2–3 свеклы, 3 картофеля, 2 моркови, 3–4 яйца, пол-луковицы, соль, майонез.

Овощи и яйца отварить, натереть на крупной терке. Лук мелко порубить, как и селедку, смешать друг с другом. Но первым слоем выкладывать не их, а картофель. Посолить, смазать майонезом. И только сейчас помещать селедку.

Поверх селедки не наливать майонез. Третьим идет яйцо, его тоже надо подсолить и смазать майонезом. Затем идет морковь, затем опять майонез. Завершающий слой – без вариантов – это свекольный. Его тоже смазываем майонезом и отправляем пропитываться в холодильник на пару часов.