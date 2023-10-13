Оладушки на кефире: всегда получаются пышные, и вот в чем секрет

Очень часто при приготовлении оладушек хозяйки жалуются, что вся пышность после жарки куда-то улетучивается. Между тем, есть пара секретов, зная которые, можно всегда получать эталонные оладьи.

Первое и главное – это следовать рецепту. Часто хозяйки при замешивании теста используют метод «на глаз», считая его универсальным, и совершают большую ошибку. Когда цель стоит сделать идеально, никаких отступлений от правил быть не должно.

Итак, готовим оладушки на кефире – они самые вкусные. Надо взять пол-литра кефира, полкилограмма муки, 1 яйцо, 1,5 ст.л сахара, 1/3 ч. л. соли, 2/3 ч. л. соды, растительное масло.

Следующий секрет – это температура перечисленных ингредиентов. Обычно хозяйки достают из холодильника их и сразу замешивают тесто, но это ошибка. Надо оставить продукты до достижения ими комнатной температуры.

Итак, сначала взбиваем яйцо с сахаром, затем вливаем теплый кефир, перемешиваем. Затем вливаем немного растительного масла, всыпаем мелкими порциями муку, постоянно вымешивая от комочков.

В самом конце добавляем соду. И оставляем обязательно тесто «отдохнуть» на полчаса. И уже не перемешивая тесто, начинаем жарить. Важно, чтобы сковорода с маслом была хорошо разогрета.

По материалам сайта Belnovosti