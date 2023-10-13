Прохожие будут пищать от восторга: названы самые модные пуховики предстоящей зимы — настоящий хит

«В этом сезоне модные дома показали нам большое разнообразие пуховиков, так что можно выбрать модель на любой вкус и климат.

И главное – не обязательно ограничивать себя материалом из нейлона. Другие материалы тоже научились не пропускать влагу», – отметила эксперт.