Прохожие будут пищать от восторга: названы самые модные пуховики предстоящей зимы — настоящий хит

Фото: freepik.com

Стилист-имиджмейкер рассказала, что при выборе пуховика не обязательно ограничивать себя материалом из нейлона.

С приближением зимы многие начинают пополнять гардероб теплыми вещами. Многие тщательно себе подбирают верхнюю одежду. Девушка хочется, чтобы в ней было тепло и комфортно. При этом не мало важно, чтобы наряды были трендовым. Для Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова рассказала, какие пуховики будут в моде в предстоящем сезоне.

«В этом сезоне модные дома показали нам большое разнообразие пуховиков, так что можно выбрать модель на любой вкус и климат.

И главное – не обязательно ограничивать себя материалом из нейлона. Другие материалы тоже научились не пропускать влагу», – отметила эксперт.

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Фото: Виктория Шабанова

Она выделали несколько актуальных вариантов. 

1. Укороченные оверсайз-модели.

2. Длина до середины бедра прямого кроя и с поясом.

3. Пуховики-одеяла длиной миди и макси.

Фото: Виктория Шабанова

4. Стеганные модели.

5. Поверхность не только из нейлона, но и лакированная, из эко-кожи, стеганная, из шерсти и, конечно, металлик.

Напомним, что ранее также была названа модная обувь, на которую точно стоит обратит внимание.

Фото: Виктория Шабанова

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

Виктория Шабанова. Фото: Teleprogramma.pro

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