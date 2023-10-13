Прохожие будут пищать от восторга: названы самые модные пуховики предстоящей зимы — настоящий хит

С приближением зимы многие начинают пополнять гардероб теплыми вещами. Многие тщательно себе подбирают верхнюю одежду. Девушка хочется, чтобы в ней было тепло и комфортно. При этом не мало важно, чтобы наряды были трендовым. Для Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова рассказала, какие пуховики будут в моде в предстоящем сезоне.
«В этом сезоне модные дома показали нам большое разнообразие пуховиков, так что можно выбрать модель на любой вкус и климат.
И главное – не обязательно ограничивать себя материалом из нейлона. Другие материалы тоже научились не пропускать влагу», – отметила эксперт.
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Фото: Виктория Шабанова
Она выделали несколько актуальных вариантов.
1. Укороченные оверсайз-модели.
2. Длина до середины бедра прямого кроя и с поясом.
3. Пуховики-одеяла длиной миди и макси.
Фото: Виктория Шабанова
4. Стеганные модели.
5. Поверхность не только из нейлона, но и лакированная, из эко-кожи, стеганная, из шерсти и, конечно, металлик.
Напомним, что ранее также была названа модная обувь, на которую точно стоит обратит внимание.
Фото: Виктория Шабанова
Справка Teleprogramma.pro:
Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.
Виктория Шабанова. Фото: Teleprogramma.pro