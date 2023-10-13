Порой курс доллара удивляет своими скачками. В этом году он уже дважды преодолевал отметку в 100 рублей. И теперь россияне обеспокоены ослаблением рубля. Однако уже были предприняты меры, чтобы укрепить национальную валюту.
ЦБ повысил ключевую ставку до 13% годовых на фоне высокой инфляции. А 11 октября Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами.
Постепенно американская валюта стала падать. 12 октября доллар стал стоит 96,70 рубля. Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов дал свой прогноз, чего ждать дальше. Он исключил укрепление курса рубля до 60 рублей за доллар, как в прошлом году.
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«Укрепление рубля до 60 рублей за доллар было достигнуто за счет резкого сжатия импорта под влиянием санкций, высокого объема экспорта, обеспеченного повышенными ценами на энергоносители и ограничением оттока по текущему счету путем установления жестких лимитов на денежные и банковские переводы», – передает его слова «Газета.Ru».
Но аналитик дал свой прогноз. Он считает, что доллар будут продавать по 94,1 рубля к концу 2023 года.