Порой курс доллара удивляет своими скачками. В этом году он уже дважды преодолевал отметку в 100 рублей. И теперь россияне обеспокоены ослаблением рубля. Однако уже были предприняты меры, чтобы укрепить национальную валюту.

ЦБ повысил ключевую ставку до 13% годовых на фоне высокой инфляции. А 11 октября Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами.