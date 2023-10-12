Минусовая температура и мощный снегопад: синоптики предупредили россиян о неприятном сюрпризе, назвав дату

По словам экспертов, уже в первые дни последнего месяца осени на Дальнем Востоке похолодает до +1 градуса. А с 7 числа начнутся осадки в виде мокрого снега. Синоптики отметили, что 8 ноября на Владивосток обрушится мощный снегопад. Днем температура воздуха опустится до минус 4 градусов, а ночью уже будет до минус 8 градусов.

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Также во второй половине месяца ожидается, что будет по-настоящему зимняя погода. 19 ноября прогнозируется до минус 11 градусов, а 21 числа рано утром – до минус 14 градусов. Об этом информирует PRIMPRESS.