Чем замазать трещины на деревьях, чтобы в них не попала зараза: рецепт из СССР — всегда отлично работает

Чтобы плодовые деревья не болели, нужно регулярно осматривать посадки на предмет повреждений. Заметили трещину на коре или дупло? Их следует тут же замазать. Иначе через эти места может проникнуть инфекция. И тогда дерево станет чахнуть не по дням, а по часам.

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Но не стоит бежать в магазин за садовым варом. Он здесь не поможет. Нужно более эффективное средство. И оно есть. Этим рецептом пользовались еще в СССР. Нужно сказать, оно до сих пор вне конкуренции.

Все просто. Смешайте один килограмм глины с таким же количеством коровяка. Намажьте получившейся субстанцией места повреждений и обмотайте дерево бинтом. На этом все. Ваша миссия выполнена. Рана на дереве быстро затянется. Переживать больше не о чем.

Источник: издание belnovosti.by.