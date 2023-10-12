Как очистить вещи от катышков и шерсти животных: кладем этот предмет в стиралку — проблема решена

Устали чистить одежду от шерсти домашних питомцев? Тогда этот совет вам точно пригодится. Если все сделать правильно, исчезнет не только данная проблема, но и противные катышки, которые то и дело образуются на вещах.

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Все просто. Сложите одежду в барабан машинки, забросьте сюда же поролоновую мочалку. Ту самую, у которой одна из сторон более жесткая, чем другая. И запустите цикл стирки.

Когда стиралка завершит работу, вы будете прыгать от радости. Вся шерсть осядет на пористом изделии. Катышков тоже станет заметно меньше.

Важно! Не забывайте менять мочалку раз в несколько циклов. Делать это следует по мере износа изделия.

Источник: tut-news.ru