Достаточно одного стакана — к тарелке с такой манной кашей потянется даже ребенок: простой и вкусный рецепт

«Приготовление этой каши займет всего несколько минут, а результат вас приятно удивит», — заверила кулинар.

Для приготовления нужно сначала взять кастрюлю и налить в нее стакан кокосового молока — это и есть секретный ингредиент. Потом туда насыпается половина стакана манки, столовая ложка меда и щепотка соли.

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Варить кашу нужно на среднем огне, доведите до кипения и не забывать помешивать. По словам эксперта, когда каша закипит, надо уменьшите огонь до минимума и продолжать помешивать еще около 5–7 минут, пока блюдо не загустеет. Перед подачей нужно дать манке остыть. Тарелку с кашей следует украсить ягодами.

Воронова заверила, что каша получится нежная и ароматная. А если добавить ягод, то кислинка разбавит кремовую текстуру с нотками меда, пишет портал «А теперь внимание!».