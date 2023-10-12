Как реанимировать мерзлую картошку: эти действия спасут ваш урожай — вкус овощей станет прежним

Если вы не уследили за картошкой и клубни прихватило морозом, не спешите кричать, что все пропало. Это не так. В большинстве случаев урожай можно легко спасти. Советом поделился агроном Василий Яковлев.

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По словам специалиста, нужно сложить пострадавшие овощи в помещении с комнатной температурой. И оставить их там ровно на 14 дней.

По прошествии времени клубни вновь станут пригодны для готовки. Неприятная сладость, которая свойственная подмерзшей картошке, уйдет без следа.

Не забывайте: такие овощи можно использовать только в пищу. Для посадки они, увы, не подойдут.

Источник: aif.ru