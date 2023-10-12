Пара капель, и про мозоли на ногах можно забыть: секрет, который знают немногие

Девушки всегда стараются выглядеть безупречно. Однако с обувью порой случаются проблемы. Ногам дискомфортно, когда туфли или ботинки тесные. И даже в сланцах можно натереть мозоли. А потом ходить становится целым испытанием. Но такую обувь не надо выкидывать. Из такой ситуации можно без особых усилий выпутаться, если знать хитрость.
Есть несколько способов, чтобы растянуть новую обувь. Один из них — использовать масло.
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Эксперты отметили, что результат будет потрясающий, если выбрать для такой задачи кокосовое масло. Дело в том, что оно отлично размягчает материал обуви и делает его эластичным. Нужно просто нанести на каждый ботинок до две капли и тщательно втереть, пишет портал Тechinsider.
Затем надо будет надеть обувь и немного в ней походить. После этого можно быть уверенными, что мозолей на ногах не образуется.