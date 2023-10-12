Пара капель, и про мозоли на ногах можно забыть: секрет, который знают немногие

Есть несколько способов, чтобы растянуть новую обувь. Один из них — использовать масло.

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Эксперты отметили, что результат будет потрясающий, если выбрать для такой задачи кокосовое масло. Дело в том, что оно отлично размягчает материал обуви и делает его эластичным. Нужно просто нанести на каждый ботинок до две капли и тщательно втереть, пишет портал Тechinsider.

Затем надо будет надеть обувь и немного в ней походить. После этого можно быть уверенными, что мозолей на ногах не образуется.