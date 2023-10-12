Никакого молока: для нежного картофельного пюре нужен другой продукт — получится в 100 раз вкуснее

Многие хозяйки готовят картофельное пюре с добавлением молока. Они уверены, что этот рецепт является самым правильным. Якобы все остальные не дотягивают до классики. Но это не так. На самом деле есть более интересный рецепт толченки. Если вы решитесь этот на эксперимент, то напрочь забудете обо всех остальных вариантах.

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Все очень просто. Отварите картофель до полной готовности. Затем добавьте к нему два очищенных яблока и включите плиту еще на 10 минут. Далее забросьте в кастрюлю сливочное масло, разомните массу в пюре и смешайте ее со сладкой горчицей в зернах. Нежнейшая толченка готова. Можно подавать к столу.

Источник: eda.ru