Натрите этим стену — пятно бесследно исчезнет: простой способ, чтобы устранить частую проблему

Уборка обычно отнимает много сил. Сложнее всего привести в порядок кухню, где после готовки жир остается даже на стенах. И убрать его весьма проблематично. В таком случае опытные домохозяйки пользуются необычным лайфхаком, который мигом решит проблему.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Отмечается, что тут выручит лишь кусочек обычного мела. Нужно просто натереть им загрязнение на обоях или стене, покрытой краской, и оставить на 20 минут. Этого времени хватит, чтобы мел впитал в себя жир.
Затем нужно будет убрать остатки мела и грязи слегка влажной тряпкой. Стена вновь будет чистой, сообщает Novate.