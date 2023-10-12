Натрите этим стену — пятно бесследно исчезнет: простой способ, чтобы устранить частую проблему

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Отмечается, что тут выручит лишь кусочек обычного мела. Нужно просто натереть им загрязнение на обоях или стене, покрытой краской, и оставить на 20 минут. Этого времени хватит, чтобы мел впитал в себя жир.

Затем нужно будет убрать остатки мела и грязи слегка влажной тряпкой. Стена вновь будет чистой, сообщает Novate.