Натрите этим стену — пятно бесследно исчезнет: простой способ, чтобы устранить частую проблему

Фото: freepik.com

Жирное пятно на обоях и краске сложно убрать, но был найден лайфхак.

Уборка обычно отнимает много сил. Сложнее всего привести в порядок кухню, где после готовки жир остается даже на стенах. И убрать его весьма проблематично.  В таком случае опытные домохозяйки пользуются необычным лайфхаком, который мигом решит проблему. 

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Отмечается, что тут выручит лишь кусочек обычного мела. Нужно просто натереть им загрязнение на обоях или стене, покрытой краской, и оставить на 20 минут. Этого времени хватит, чтобы мел впитал в себя жир.

Затем нужно будет убрать остатки мела и грязи слегка влажной тряпкой. Стена вновь будет чистой, сообщает Novate.

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