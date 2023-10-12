Чем опрыскать сад в октябре, чтобы не было парши и плодовой гнили — дешево, но очень эффективно

Если не ухаживать за садом, то богатого урожая точно не будет. Поэтому не стоит забывать об осенней обработке плодовых деревьев от разного рода заболеваний. Например таких, как парша и садовая гниль.

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Но прежде чем перейти к процедуре, нужно тщательно осмотреть ветки и удалить все пораженные побеги. Помимо этого, следует очистить приствольный круг от листьев и падалицы.

Сделали? Тогда переходите ко второму этапу. Для этого вам потребуется приготовить особый состав.

Возьмите 10 литров воды, растворите в ней 300 граммов медного купороса. Наденьте маску и перчатки, а затем щедро распылите полученную жидкость на деревья и почву под ними.

На этом все. Осенние мероприятия окончены. Проведите еще одно опрыскивание весной, и вашему саду не будут страшны никакие инфекции.

Для весенней процедуры следует использовать бордоскую жидкость. Она идеально дополнит обработку медным купоросом.

Источник: gorodche.ru