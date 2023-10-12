Чем опрыскать сад в октябре, чтобы не было парши и плодовой гнили — дешево, но очень эффективно

Фото: freepik.com / bearfotos

Полная дезинфекция!

Если не ухаживать за садом, то богатого урожая точно не будет. Поэтому не стоит забывать об осенней обработке плодовых деревьев от разного рода заболеваний. Например таких, как парша и садовая гниль.

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Но прежде чем перейти к процедуре, нужно тщательно осмотреть ветки и удалить все пораженные побеги. Помимо этого, следует очистить приствольный круг от листьев и падалицы.

Сделали? Тогда переходите ко второму этапу. Для этого вам потребуется приготовить особый состав. 

Возьмите 10 литров воды, растворите в ней 300 граммов медного купороса. Наденьте маску и перчатки, а затем щедро распылите полученную жидкость на деревья и почву под ними.

На этом все. Осенние мероприятия окончены. Проведите еще одно опрыскивание весной, и вашему саду не будут страшны никакие инфекции.

Для весенней процедуры следует использовать бордоскую жидкость. Она идеально дополнит обработку медным купоросом.

Источник: gorodche.ru

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