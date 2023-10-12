Эту нужно сделать со смородиной осенью: простые действия, чтобы не остаться без ягод на следующий год

Отмечается, что сначала надо провести обрезку. Обязательно надо избавиться от старых веток старше 3 лет, больных и сильно поврежденных. А вот остальную поросль можно немного укоротить. Опытные садоводы советуют использовать только острый секатор.

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Затем надо избавиться от мусора и старых листьев, которые образуются вокруг смородины. А потом ее надо подкормить. Для этого понадобится две столовых ложки суперфосфата, сернокислого калия и калимагнезия. Смесь необходимо немного заделать в почву. А еще рекомендуется замульчировать землю торфом или перегноем.

Не стоит забывать, что растение могут погубить вредители. Поэтому его надо защитить. Для этого следует обработать куст медным купоросом и инсектицидами.

Примечательно, что хоть смородина обычно легко справляется с морозами, если зимы холодные и малоснежные, ее можно укутать спандбондом. Но важно, что делать это надо уже перед самой зимовкой, пишет Sportkp.ru.