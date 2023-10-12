Садоводы в шоке! Вот на какую высоту нужно белить стволы деревьев: вы все время делали это неправильно

Белить плодовые деревья или нет? Над этим вопросом ломают голову все садоводы. К счастью, в спорах была поставлена точка. Агроном Петр Синьковский рассказал о том, что побелка нужна только старым посадкам.

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Со слов специалиста, обрабатывать следует не нижнюю часть, как это обычно делается, а весь ствол до первых веток. Нижние ветки, кстати, тоже рекомендуется побелить. Хотя бы часть из них.

А молодые деревья в обработке известью не нуждаются. Более того, она им может даже навредить. Стоит только немного ошибиться с пропорциями, и появится ожог или отслоение коры.

Источник: aif.ru