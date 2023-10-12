Разворот на 180 градусов: астролог назвала даты рождения людей, чья жизнь в 2024 году в корне изменится

Уже много лет люди изучают астрологию и ее влияние на жизнь всех обитателей Земли. И оказалось, что 2024 год принесет много перемен. Более того, для некоторых людей он станет поистине переломным: их жизнь развернется на 180 градусов, а звезды подарят шанс начать все с чистого листа.
Подробнее об этом рассказала астролог и таролог Юлия Лифанова. Она подчеркнула, что причиной станет 13 новолуний, которые произойдут в 2024 году.
«В натальной карте каждого человека за его датой рождения закреплен определенный градус на небе. И Луна возвращается в эту точку каждые 19 лет, принося феноменальные перемены в жизнь человека. В 2024 году нас ожидает 13 новолуний, каждое из которых будет влиять на людей, чьи даты приходится на этот день и сутки до/после», — поведала астролог, пишет портал wday.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Лифанова добавила, что в 2024 году стоит ждать глобальных перемен тем, кто родился в эти даты:
январь — 10, 11, 12-е число, февраль — 8, 9, 10, март — 9, 10, 11, апрель — 7, 8, 9, май — 7, 8, 9, июнь — 5, 6, 7, июль — 4, 5, 6, август — 3, 4, 5, сентябрь — 2, 3, 4, октябрь — 1, 2, 3, 31, ноябрь — 1, 2, 30, декабрь — 29, 30, 31.