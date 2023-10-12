Разворот на 180 градусов: астролог назвала даты рождения людей, чья жизнь в 2024 году в корне изменится

Уже много лет люди изучают астрологию и ее влияние на жизнь всех обитателей Земли. И оказалось, что 2024 год принесет много перемен. Более того, для некоторых людей он станет поистине переломным: их жизнь развернется на 180 градусов, а звезды подарят шанс начать все с чистого листа.

Подробнее об этом рассказала астролог и таролог Юлия Лифанова. Она подчеркнула, что причиной станет 13 новолуний, которые произойдут в 2024 году.