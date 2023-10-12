Как вернуть прежний вид замызганному тюлю: всего 2 ложки этого средства — станет белее нового

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Этим трюком поделились опытные хозяйки. Вам не придется лить на тюль отбеливатель, кипятить его с солью и совершать другие энергозатратные действия. Чтобы вернуть прежний вид штор, нужно всего лишь замочить их в копеечном составе.

Рецепт простой. Возьмите 5 литров теплой воды, растворите в ней 2 столовые ложки стирального порошка и такое же количество соды. Погрузите в получившуюся жидкость тюль и забудьте о нем на 20 минут.

По прошествии времени постирайте занавески любым удобным способом, высушите их и наслаждайтесь невероятной белизной. Результат превзойдет самые смелые ожидания. Тюль станет белее нового.

Источник: tut-news.ru