Жареная картошка получится божественно вкусной и хрустящей: самый простой рецепт

Многие любят есть картошку, особенно в жаренном виде. Это сытное блюдо, которое может быть гарниром к мясу или рыбе. Но не все умеют приготовить картошку так, чтобы она была золотистой и хрустящей. Однако был раскрыт рецепт жареной картошки, которая буквально тает во рту и наполняет все вокруг своим ароматом. Оказалось, что нужно просто соблюсти простые правила.
Чтобы не получилась разваренная масса, надо все делать поэтапно. Сначала надо избавиться от крахмала. Для этого нужно картошку оставить в холодной воде на 40 минут. После этого следует высушить ее бумажными полотенцами.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Очень важно хорошо разогреть сковородку с растительным маслом перед тем, как жарить. Не все знают, что солить картошку нужно только после ее жарки. Также используйте крышку только для тушения картошки, а не для жарки.
Лучше всего убрать избыток масла с помощью бумажного полотенца после жарки. А чтобы был приятный аромат, просто можно пожарить дольки чеснока перед жаркой картошки.
По словам опытных хозяек, результат после приготовления вызовет восторг, пишет sportkp.ru.