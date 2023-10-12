Жареная картошка получится божественно вкусной и хрустящей: самый простой рецепт

Чтобы не получилась разваренная масса, надо все делать поэтапно. Сначала надо избавиться от крахмала. Для этого нужно картошку оставить в холодной воде на 40 минут. После этого следует высушить ее бумажными полотенцами.

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Очень важно хорошо разогреть сковородку с растительным маслом перед тем, как жарить. Не все знают, что солить картошку нужно только после ее жарки. Также используйте крышку только для тушения картошки, а не для жарки.

Лучше всего убрать избыток масла с помощью бумажного полотенца после жарки. А чтобы был приятный аромат, просто можно пожарить дольки чеснока перед жаркой картошки.

По словам опытных хозяек, результат после приготовления вызовет восторг, пишет sportkp.ru.