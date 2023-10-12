Что съесть после чеснока, чтобы перебить неприятный запах: 100%-ная маскировка

Наелись чесночных гренок, и теперь не знаете как выйти из дома? Не переживайте. Конечно, неприятный запах изо рта не перебить зубной пастой. Но способ избавиться от абре все-таки есть. О нем рассказала диетолог Зухра Павлова.

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Чтобы устранить последствия чесночного перекуса, нужно съесть самый обычный йогурт. При этом чем жирнее будет кисломолочный продукт, тем эффективнее он справится с этой задачей.

Кроме того, специалист отметила, что интенсивность запаха можно снизить с помощью яблок, молока и чая с мятой или лимоном. Но если есть под рукой йогурт, то лучше воспользоваться им. Только он показывает 100%-ную эффективность.

Источник: life.ru