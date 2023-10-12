Достаточно одной щепотки на пятно — грязь растворится прямо на глазах: одежда станет как новая

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Отмечается, что пищевая добавка позволит добиться потрясающего результата. Нужно просто взять лимонную кислоту и воду в равных пропорциях, а затем нанести получившуюся пасту на пятно.

Уже спустя полчаса будет виден результат. По словам экспертов, даже следов от самых сложных пятен не останется. Но важно не забыть после процедуры постирать белье с порошком, пишет портал «Своими руками». Таким образом можно избавиться от пятен жира, желтых подмышек или вина.