Только не уксус! Добавляем в квашеную капусту секретный ингредиент — получается сладкая и хрустящая

Многие хозяйки жалуются, что квашеная капуста получается мягкой и кислой. Они искренне не понимают, в чем дело. А ошибка кроется в уксусе. Этого ингредиента быть в составе не должно, иначе идеального вкуса не добиться.

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Вместо уксуса следует класть немного клюквы или брусники. А чтобы сделать вкус овоща более пикантным, можно добавить перец чили: буквально несколько кусочков. Но будьте осторожны: не рубите его мелко, иначе будет невыносимо остро.

Кроме жгучего компонента, следует использовать тимьян, кориандр или тмин. С этими пряностями капуста получится не только вкусной, но и невероятно ароматной.

Источник: gorodovoy.ru